Xbox Series X e Series S aumentano di prezzo in India: rincari anche per gli accessori

Dalle pagine del noto forum videoludico di ResetEra, diversi utenti che abitano in India informano la community che Microsoft ha appena deciso di aumentare il prezzo di Xbox Series X/S in tutto il territorio del subcontinente, con rincari che coinvolgono anche i controller e tutta la gamma di accessori.

In ragione di questa scelta operata dalla divisione indiana di Microsoft, il nuovo prezzo consigliato di Xbox Series X e Series S risulta essere rispettivamente di 35.990 e 55.990 rupie (circa 444 e 692 euro al tasso di cambio attuale).

Come giustamente sottolineato dai frequentatori di ResetEra che seguono l'andamento del mercato videoludico in India, il rincaro applicato dalla casa di Redmond all'intera famiglia di prodotti e console Xbox Series X/S non dovrebbe incidere più di tanto sugli attuali equilibri di un mercato che, sempre in India, vede Sony in una posizione di assoluto vantaggio sulla concorrenza di Microsoft.

Nell'enorme Paese asiatico, uno dei mercati videoludici con il più alto tasso di crescita nel settore delle console (e non solo), le vendite di PlayStation 5 superano quelle di Xbox Series X e Series S con uno schiacciante rapporto di 10 a 1. Dal lancio delle nuove piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft in India, Xbox Series X ha subito un rincaro del 6% mentre Xbox Series S dell'8,5%, tanto da avvicinare la 'console economica' della casa di Redmond al prezzo locale della Digital Edition di PlayStation 5 (attualmente di 39.990 rupie).

Quanto al futuro, Phil Spencer ha messo in guardia i videogiocatori preannunciando un possibile aumento di prezzo per Xbox Series X/S e Game Pass dettato dall'aumento dell'inflazione e dall'attuale vendita in perdita di ciascuna console verdecrociata.