Xbox Series X/S e Battlefield 2042: il futuro del gaming nel nuovo spot

Mentre in rete continuano a susseguirsi i rumor sull'arrivo di Mass Effect Legendary Edition su EA Play, Microsoft ed Electronic Arts rinsaldano la propria collaborazione lanciando una nuova campagna promozionale incentrata su Battlefield 2042 e Xbox Series X/S.

Lo spot TV confezionato dai due colossi statunitensi ci proietta nel futuro per farci immaginare l'evoluzione grafica e tecnologica delle console Xbox del 2042, il tutto contrapposto ai tumulti sociali e agli sconvolgimenti narrati nel prossimo sparatutto targato EA DICE e Ripple Effect.

L'iniziativa lanciata dalla casa di Redmond e da EA s'accompagna alla pubblicazione di una scheda sulle pagine di Xbox.com che illustra la storia, le innovazioni di gameplay e i contenuti più importanti di Battlefield 2042, rimarcando anche qui le potenzialità della famiglia di console Xbox Series X/S e le opportunità offerte agli appassionati di FPS da funzioni come lo Smart Delivery, il Quick Resume e la piena integrazione con la Xbox Velocity Architecture.

Si tratta quindi del secondo filmato promozionale condiviso dai canali social di EA e Microsoft dopo il video di Battlefield 2042 messo 'non in elenco' per i numerosissimi 'non mi piace' ricevuti su YouTube. Ad ogni modo, vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e, logicamente, Xbox Series X e Series S.