Xbox Series X/S: benefici anche per gli utenti PC con il nuovo update

L'atteso update di Xbox Series X/S con la chat vocale di Discord introdurrà anche dei benefici per gli appassionati di PC gaming che utilizzano un controller Microsoft.

In un post pubblicato sulle pagine di Xbox Wire, il team di programmatori che sta dando forma al prossimo aggiornamento del software di sistema di Xbox Series X/S e One spiega infatti che, contestualmente al lancio dell'update, è previsto anche il rollout del nuovo firmware dei controller Xbox su licenza ufficiale.

Il prossimo firmware interverrà su più fronti per apportare migliorie e ottimizzazioni, come l'aggiunta del supporto per le funzionalità di molti joystick di terze parti utilizzati in congiunzione con Xbox Adaptive Controller.

Di particolare interesse sono poi gli interventi promessi dalla casa di Redmond nella risoluzione dei bug che comportano la disconnessione Bluetooth degli Xbox Wireless Controller su PC e nella riduzione della latenza dei pad connessi al PC tramite Bluetooth.

Anche il nuovo firmware dei controller Xbox, come il prossimo update delle console verdecrociate, è attualmente in fase di test per gli utenti Alpha Skip-Ahead del programma Xbox Insider. Sapevate che con il nuovo update l'accensione di Xbox Series X/S sarà fulminea?