Xbox Series X ed S, Best Buy sui preordini: scorte limitate, rischio esaurimento rapido

Con il reveal ufficiale di Xbox Series S e la conferma di data e prezzo di lancio delle console di prossima generazione a firma Microsoft, sono giunti anche ulteriori dettagli.

Tra questi ultimi, ne troviamo uno particolarmente caro ai consumatori, ovvero la comunicazione della giornata a partire dalla quale sarà possibile effettuare il preordine dei due hardware. La casa di Redmond ha confermato che gli utenti potranno assicurarsi sia Xbox Series X sia Xbox Series S dal prossimo martedì 22 settembre.

La data è dunque decisamente vicina e i rivenditori di tutto il mondo si stanno attrezzando per soddisfare la domanda. Tra questi ultimi troviamo anche Best Buy, la cui divisione canadese ha condiviso con la propria clientela un'interessante comunicazione. Nel presentare Xbox Series X e Xbox Series S, il retailer ha specificato che "I preordini saranno limitati, e ci aspettiamo che i prodotti vadano esauriti molto rapidamente". Per questa ragione, Best Buy Canada consiglia agli acquirenti interessati di verificare che il proprio account includa tutte le informazioni personali aggiornate prima che i preordini vengano aperti.



Al momento, Microsoft non ha comunicato alcun limite in merito ai preordini di Xbox Series X e Xbox Series S, che non sembrano essere interessati da particolari vincoli. Per restare in ambito verdecrociato, ricordiamo che è stato confermato il supporto della next gen Microsoft a Dolby Visione ed Atmos.