Xbox Series X/S bloccata sulla schermata verde: come riavviare e fare il reset

Dopo aver visto le cinque impostazioni da regolare al primo avvio di Xbox Series X/S vediamo ora come riavviare o ripristinare Xbox in caso di problemi nell'avvio dei giochi e delle applicazioni, o nel caso la console resti bloccata sulla schermata verde.

Tenete presente che i passaggi descritti qui di seguito potrebbe cambiare o variare leggermente con l'arrivo di ulteriori aggiornamenti software, Microsoft potrebbe rendere il processo più semplice e/o spostare alcuni voci del menu. La guida è aggiornata e verificata ad aprile 2023.

Come riavviare Xbox Series X/S

La prima cosa da fare in caso di problemi è quella di provare ad effettuare un soft reset, questa operazione non cancella i dati, i giochi installati e i salvataggi.

Spegnere Xbox tenendo premuto il pulsante di accensione

Rilasciare il pulsante non appena la console si spegne

Scollegare il cavo di alimentazione e attendere almeno 5 minuti

Collegare nuovamente il cavo e accendere la console

Xbox Series X/S non si accende o non si riavvia dopo aver seguito questi passaggi? Assicuratevi di tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi fino a quando la console sarà completamente spenta, senza led o indicatori luminosi accesi o lampeggianti.

Come resettare Xbox Series X/S (Hard Reset)

Se volete resettare la console Xbox esiste una procedura diversa da seguire, tenete presente però che l'hard reset cancellerà tutti i dati e ripristinerà Xbox Series X o Xbox Series S allo stato di fabbrica.

Premere il pulsante Xbox per aprire il Pannello, selezionare Profilo e Sistema poi Impostazioni, Sistema e Informazioni Console. Da qui, scegliete la voce Reimposta Console e nella schermata Reimpostare la Console selezionate Reimposta e Rimuovi Tutto.

Al termine del processo, la console si riavvierà e dovrete necessariamente reimpostare il profilo, tutti i parametri per la connessione alla rete, le impostazioni e installare nuovamente giochi e applicazioni.