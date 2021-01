Xbox Series X/S: un brevetto Microsoft svela il nome della terza console next gen?

Nella giornata dell'1 gennaio 2021, Microsoft ha avviato le pratiche per registrare il brevetto di un nuovo marchio che potrebbe svelare il nome del rumoreggiato terzo modello di console Xbox Series dopo X e S.

L'ente statunitense preposto alla registrazione dei brevetti ha infatti ricevuto da Microsoft la richiesta di depositare un nuovo marchio legato alla famiglia di sistemi di cui fanno già parte Xbox Series X e Xbox Series S.

Come mostrato dai curatori del sito Justia Trademarks, il logo che accompagna il brevetto riprende il medesimo stile dei caratteri utilizzati dalla casa di Redmond per rappresentare il nuovo ecosistema di console Xbox. La documentazione prodotta dai rappresentanti di Microsoft si ricollega alla richiesta per registrare il marchio di Xbox Series XS.

Il brevetto deve essere ancora esaminato dalle autorità preposte. L'operazione compiuta dall'azienda americana, ad ogni modo, potrebbe rifarsi solo alla necessità di proteggere il marchio di Xbox Series X e S da iniziative di società terze o di eventuali malintenzionati.

La sigla "XS" scelta da Microsoft, però, potrebbe indicare anche un nuovo modello intermedio di Xbox tra la più performante Series X e la più economica Xbox Series S, oppure una versione senza disco di Xbox Series X che vada a inserirsi nel medesimo target commerciale (e di prezzo) di PS5 Digital Edition.

Non meno probabili sono poi le teorie di chi, guardando al logo di Xbox Series XS, vede l'interesse nutrito da Microsoft di lanciare sul mercato un dispositivo in game streaming con cui accedere al catalogo di xCloud.