Xbox Series X/S: la carenza di console durerà per tutto il 2022, parla Phil Spencer

Intervenuto durante un evento organizzato da The Wrap, il boss della divisione Xbox Phil Spencer è tornato a parlare della carenza di console e dei problemi che hanno impedito a Microsoft di portare sugli scaffali il numero di Xbox Series X/S che avrebbe voluto.

Nel corso della conferenza Phil Spencer, interrogato sulla carenza di console e sullo stato del mercato, ha affermato: "Penso che sia troppo riduttivo parlarne come se fosse solo un problema di chip. Se penso a cosa significhi ottenere tutte le componenti necessarie per costruire una console oggi e poi portarla sui mercati in cui viene richiesta, ci sono diversi punti critici in questo processo. E credo con rammarico che [il problema] resterà con noi per mesi e mesi, sicuramente fino alla fine di questo anno solare e nel prossimo". Il capo della divisione gaming di Microsoft ha poi continuato: "La cosa più fastidiosa è la delusione dei fan. Le persone vogliono davvero questa nuova generazione di console, sono buone console, sia le nostre che quelle degli altri produttori, e vogliono nuove funzionalità. Stiamo lavorando duramente per portale sul mercato, ma sarà una sfida molto lunga".

Insomma, come già espresso da IDC in un report della scorsa settimana, le console next-gen tarderanno a trovare una certa stabilità sul mercato. Intanto Dolby Vision è arrivato su Xbox Series X/S.