Xbox Series X e S: come attivare FPS Boost e Auto HDR nei giochi supportati

A partire da oggi, anche alcuni dei titoli Bethesda presenti in Xbox Game Pass supportano FPS Boost e Auto HDR quando giocati su Xbox Series X o Xbox Series S. Se non sapete di cosa si tratta e volete abilitare queste feature, ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro.

Il primo passo da seguire per poter usufruire di questa novità è assicurarsi che la console Microsoft sia stata aggiornata all'ultima versione. Per far ciò basta recarsi nel menu delle impostazioni, selezionare la voce "Sistema" e poi "Aggiornamenti": si accede così ad una schermata in cui è possibile manualmente effettuare la ricerca dell'ultimo update del sistema operativo. Se la vostra Xbox Series X|S è aggiornata, allora potete procedere all'attivazione di FPS Boost e Auto HDR.

Va precisato che non tutti i giochi supportano queste due funzioni, le quali consentono di migliorare il framerate (da 30 fotogrammi al secondo a 60 o, in alcuni casi, persino a 120) e di abilitare l'HDR laddove il gioco non lo supporti nativamente (a patto di avere un pannello che supporti questa tecnologia).

Ecco di seguito l'elenco dei giochi che ad oggi supportano le opzioni aggiuntive:

Dishonored: Definitive Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Fallout 4

Fallout 76

Far Cry 4

New Super Lucky’s Tale

Prey

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

Se avete uno di questi giochi installati sulla vostra console, potete attivare FPS Boost e Auto HDR seguendo alcuni semplici passaggi. Innanzitutto visitate la schermata "I miei giochi e app", spostate il cursore sul gioco che vi interessa e premete Start per poi selezionare nel menu a tendina l'opzione "Gestisci giochi e add-on": se il prodotto selezionato gode del supporto alle feature, allora tra i tasti sul lato sinistro dello schermo troverete anche "Opzioni di compatibilità". Accedendo a questo menu potrete decidere se mettere la spunta all'Auto HDR o all'FPS Boost. Solitamente queste opzioni sono attive di default, ma in giochi come Fallout 76 vanno abilitate manualmente poiché la loro abilitazione potrebbe influire negativamente sulla qualità grafica.

