Xbox Series X e S: come cambiare il tema della schermata principale

Nonostante Microsoft non abbia implementato dei veri e propri temi nelle sue nuove console next-gen, sia Xbox Series X che Xbox Series S danno ai giocatori l'opportunità di modificare numerosi aspetti estetici della schermata principale. Scopriamo insieme come accedere al menu della personalizzazione e apportare delle modifiche.

Il primo passo da seguire è accendere la console e andare nel menu principale: a questo punto premete il tasto View, ovvero quello a sinistra del tasto centrale del controller, per accedere al menu "Personalizza". Questa nuova schermata è divisa in due sezioni: quella a sinistra permette di modificare quali voci inserire nella schermata principale (potete creare delle voci relative a singoli giochi o a gruppi di giochi, magari organizzandoli per genere d'appartenenza) e quella a destra è invece dedicata alla personalizzazione dal punto di vista estetico. Selezionate "Il mio colore e sfondo" per far apparire a schermo una pagina attraverso la quale è possibile modificare lo sfondo della schermata principale o il colore del tema predefinito, ovvero quello animato. Se la vostra intenzione è semplicemente quella di modificare il colore del tema default, allora dovete limitarvi alla modifica della voce "Il mio colore". Selezionando invece le altre voci dell'elenco potrete utilizzare come sfondo un'immagine obiettivo o una qualsiasi immagine presente in un vostro dispositivo USB. Solo su Xbox Series X e Xbox Series S è inoltre presente la possibilità di utilizzare sfondi dinamici diversi da quello predefinito.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come attivare il Quick Resume su Xbox Series X e Xbox Series X. Se state per mettere le mani per la prima volta sulla console next-gen, potrebbero tornarvi utili anche i 10 consigli di Microsoft per prepararsi a Xbox Series X|S.