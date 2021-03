Xbox Series X/S: come sono le nuove Cuffie Wireless con Dolby Atmos? I nostri giudizi

Microsoft lancia il nuovo headset wireless per Xbox e PC, utilizzabile anche su altre piattaforme e su sistemi mobile: abbiamo provato le Cuffie Wireless con supporto Dolby Atmos e Windows Sonic per scoprire come se la cavano durante il normale utilizzo.

L'ultima periferica entrata a far parte dell'ecosistema Xbox offre delle funzioni avanzate di riduzione dei rumori di fondo, un sistema che gestisce in maniera automatica la disattivazione del microfono e un'ergonomia garantita da un design flessibile e leggero, il tutto a un prezzo a dir poco concorrenziale.

La qualità del prodotto, infatti, aderisce perfettamente al prezzo di vendita, con l'ulteriore incentivo rappresentato dal supporto alle tecnologie audio più avanzate come Windows Sony, DTS Headphone X e, appunto, Dolby Atmos. Non manca neanche il sistema di connessione automatica alla console tramite l'associazione radio wireless di Xbox Series X/S e Xbox One, oltre alla possibilità di utilizzare le cuffie su tablet e smartphone mediante la connettività basata su Bluetooth. Di particolare interesse per i consumatori, soprattutto per chi ama personalizzare la propria esperienza d'ascolto, sono poi le funzioni legate all'App Accessori con le quali è possibile elevare ulteriormente l'immersione.

Per uno sguardo più approfondito sulle funzionalità, sulle caratteristiche di design e sulla qualità audio di questo nuovo accessorio per gamer (ma non solo), vi rimandiamo alla nostra recensione delle nuove Cuffie Wireless Xbox a firma di Francesco Fossetti.