Xbox Series X/S come Windows 11: in arrivo il supporto alle app Android?

Sulle pagine del Microsoft Store è fugacemente apparso il programma "Windows Subsystem for Android", con tanto di scheda esplicativa che suggerisce, ebbene sì, il possibile arrivo del supporto alle app per sistemi mobile Android su console Xbox.

Come sottolineato dai curatori del portale XDA-Developers, per un breve lasso di tempo è stato possibile scaricare questo programma che, una volta eseguito su PC, ha restituito una "semplice" schermata nera.

Il dettaglio più interessante è però rappresentato dalla lista dei sistemi compatibili con questa app: il Microsoft Store ha infatti descritto il programma come "supportato da PC Windows con build uguale o superiore alla 22000 e dalle console Xbox".

A voler dar retta a questa anticipazione, quindi, il supporto alle app Android di Windows 11 dovrebbe estendersi anche alla famiglia di console Xbox di questa e della passata generazione, ossia Xbox One (dal modello di lancio alle successive revisioni S e All Digital), Xbox One X, Xbox Series X e Xbox Series S. Se confermata, l'indiscrezione aprirebbe degli scenari estremamente interessanti per l'intera industria dell'intrattenimento digitale, specie in funzione delle opportunità inedite offerte dall'accesso su console Xbox alla sconfinata libreria di videogiochi e applicativi per tablet e smartphone Android.

Al momento, però, l'unica certezza è rappresentata dal rinvio al 2022 del supporto alle app Android su Windows 11, di conseguenza è davvero impossibile fare previsioni sul possibile arrivo di una funzione analoga su Xbox Series X/S e Xbox One.