Xbox Series X e S a confronto con One X in nuovi scatti dal vivo

Quel fortunello di Tom Warren di The Verge ha avuto l'opportunità di mettere le mani su Xbox Series S e Xbox Series X, le due console di prossima generazione di casa Microsoft in arrivo sul mercato il prossimo 10 novembre, rispettivamente a 299 euro e 499 euro.

Il Senion Editor della testata d'oltreoceano non si è lasciato sfuggire l'occasione di scattare una serie di fotografie, in modo da mostrarle dal vivo a tutti i suoi lettori. Gli scatti permettono di farsi un'idea ben precisa sulle dimensioni delle due console, anche grazie al confronto diretto con Xbox One X.

Xbox Series X, ricordiamo, misura 301 mm x 151 mm x 151 mm, e presenta un format factor sicuramente insolito per una console. Xbox Series S, invece, misura 275 mm x 151 mm x 63,5 mm. In sostanza, quest'ultima risulta essere più alta, ma meno larga e profonda, della "vecchia" Xbox One X (300 mm x 240 mm x 60 mm). In calce a questa notizia trovate una serie di fotografie di anteprima, per le gallerie complete dovete dirigervi a questo indirizzo per Xbox Series X e a quest'altro per Xbox Series S.

Mentre vi scriviamo Tom Warren si trova anche in diretta per un hands-on delle due console next-gen (trovate il player in calce alla notizia.)