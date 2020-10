Xbox Series X ed S alla conquista del Giappone: esaurita la seconda ondata Amazon

Il prossimo 10 novembre, la community videoludica internazionale accoglierà in famiglia le nuove console di casa Microsoft, pronte a raggiungere gli appassionati simultaneamente su molteplici mercati.

Tra questi ultimi figura ovviamente anche il Giappone, entro i cui confini sembra essersi affermata una consolidata attenzione nei confronti di Xbox Series X e Xbox Series S. In occasione dell'apertura dei preordini, entrambi gli hardware erano infatti andati rapidamente esauriti sia su Amazon sia presso le principali catene del settore dell'elettronica di consumo, quali Yodobashi Camera o Bic Camera. Ora, il trend sembra essere piuttosto consolidato.

Entrambe le console sono infatti tornate di recente ad essere acquistabili su Amazon Giappone, ma, ancora una volta, gli appassionati interessati ad aggiudicarsene una unità hanno dovuto dimostrarsi particolarmente rapidi. Nell'arco di sole poche ore, Xbox Series X e Xbox Series S sono andate nuovamente esaurite presso il catalogo del colosso dell'e-commerce internazionale. Al momento, tuttavia, non è dato sapere quale fosse il volume delle scorte disponibili.



Per incentivare il lancio della next gen verdecrociata nel Sol Levante, Microsoft ha annunciato un taglio di prezzo per Xbox Series S in Giappone. Di recente, l'iniziativa è stata commentata da Phil Spencer, noto volto responsabile dell'intera divisione Xbox presso il colosso di Redmond.