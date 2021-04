Xbox Series X e S conquistano il mercato indiano: Microsoft celebra il lancio da record

In base alle ultime rilevazioni effettuate nel mese di marzo 2021, Xbox Series X e Series S risultano essere le console più vendute in India. Per celebrare questo incredibile risultato, la locale divisione di Microsoft ha discusso del successo delle proprie piattaforme verdecrociate con la redazione di IGN India.

Un portavoce della casa di Redmond ha sottolineato come "abbiamo riscontrato un'enorme richiesta da parte dei nostri fan per le nuove console della famiglia Xbox. L'India rappresenta una delle community videoludiche più grandi del pianeta ed è un mercato chiave per la crescita del nostro business. L'interesse e l'entusiasmo riscontrati in India riflettono l'appetito della community per nuove e diversificate esperienze che stiamo riscontrando a livello globale".

Pur senza fornire ulteriori chiarimenti sul numero effettivo di console vendute, Microsoft India sottolinea come "il lancio di Xbox Series X e Series S è stato il più riuscito della nostra storia". Un dato, quest'ultimo, che risulta essere ancora più sorprendente se si considera che l'India è considerato tradizionalmente un mercato videoludico "particolarmente affezionato" al brand PlayStation, con una quota di mercato che sfiora addirittura il 90%.

Nel tentativo di capire cosa stia davvero avvenendo, i giornalisti di IGN India hanno contattato diversi rivenditori locali e ricevuto da loro un'ulteriore conferma delle dichiarazioni di Microsoft. Stando a molti commercianti, però, il successo di Xbox Series X/S in India sarebbe stato determinato anche dal costante rifornimento di scorte di console Xbox, e dal mancato arrivo di nuove PlayStation 5 sul mercato interno del subcontinente indiano. Il dirigente di un negozio ha sottolineato ad esempio come "non potendo comprare PS5, la maggior parte dei nostri clienti si è presentata per acquistare una PS4 ma era tutto esaurito. A quel punto abbiamo spiegato come funziona Xbox Game Pass e a quanti giochi possono accedere grazie a quel servizio, e così molti di loro hanno deciso di acquistare una Xbox Series S".