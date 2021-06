Xbox Series X e S sono le console ufficiali di Battlefield 2042, l'annuncio di EA e DICE

Con un nuovo comunicato ufficiale, Electronic Arts e DICE hanno svelato una serie di nuove partnership stipulate in vista del lancio di Battlefield 2042 fissato per il 22 ottobre 2021.

Tanto per cominciare, le due aziende hanno presentato Xbox Series X e Xbox Series S come "le console ufficiali di Battlefield 2042". Stando al comunicato stampa, il rapporto di collaborazione è nato per "assicurarsi che il prossimo capitolo della serie Battlefield sia il migliore di sempre". Ciò, ovviamente, non significa che Battlefield 2042 sarà un gioco esclusivo per quelle piattaforme, dal momento che è stato annunciato anche per Xbox One, PS4, PlayStation 5 e PC, anche se al momento non è dato sapere cosa comporterà questo accordo per gli utenti sprovvisti di Xbox Series X|S.

In preparazione al lancio di ottobre, Electronic Arts e DICE hanno stretto delle partnership anche con NVIDIA per "l'esperienza PC definitiva" (confermati DLSS e Reflex), Logitech per "garantire la compatibilità con i dispositivi Logitech", con Polari per "fare in modo che i giocatori operino in degli autentici veicoli Polaris in Battlefield 2042, e con WD_BLACK per "offrire la miglior esperienza di gaming possibile".