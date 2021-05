Xbox Series X/S e controller Electric Volt: novità e offerte di GameStopZing

Nuova ondata di offerte Xbox da GameStopZing per il mese di maggio, con le promo per l'acquisto di Xbox Series X/S, Xbox One S e One X e accessori come i nuovi controller Microsoft in edizione limitata.

Iniziamo con le console Microsoft di nuova generazione: il bundle Xbox Series X + tre mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate può essere prenotato in negozio al prezzo di 538.97 euro mentre Xbox Series S con un secondo controller a scelta nelle colorazioni Carbon Black e Pulse Red costa 348.76 euro, il secondo controller è dunque scontato del 20%.

Da GameStopZing trovate anche una vastissima selezione di accessori per Xbox tra cui le nuove cuffie wireless ed i controller Microsoft in varie colorazioni, in particolare spicca la nuova edizione limitata Electric Volt in vendita a 60,98 euro.

Se siete alla ricerca di Xbox One S o Xbox One X potete invece approfittare delle offerte valide fino al 2 giugno: Xbox One S con gioco costa 249,98 euro mentre Xbox One X con gioco costa 379.98 euro, varie configurazioni disponibili a seconda delle scorte dei singoli negozi.

E portando il vostro usato potete acquistare tutte le console a prezzo scontato: il risparmio è di 150€ portando PS4 Pro/Nintendo Switch, 100€ portando PS4/Xbox One X/Switch Lite o 70€ portando una console Xbox One S.