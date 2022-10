Xbox Series X/S: il nuovo controller Lunar Shift è davvero 'spaziale' nelle prime immagini

Le indiscrezioni dei giorni scorsi sul reveal imminente del controller Xbox Lunar Shift trovano conferma da parte di Microsoft: i canali social della casa di Redmond mostrano le prime immagini ufficiali del nuovo gamepad in edizione limitata ispirato allo spazio e alla superficie del nostro amato satellite.

L'ultima versione del pad appartenente alla medesima famiglia di controller per Xbox Series X/S ne abbraccia la tecnologia, il form factor e le medesime funzionalità per proporle in una scocca speciale caratterizzata da un colore cangiante con tonalità argento e oro.

Il gamepad Lunar Shift vanta anche delle impugnature antiscivolo in gomma grigie e nere con motivo a spirale e pattern romboidale per migliorarne il grip. Come ogni altro controller Xbox, anche il nuovo pad 'spaziale' di Microsoft è perfettamente compatibile con tutte le console Xbox di questa e della passata generazione, ma anche con PC Windows 10/11 e con i tablet e smartphone iOS e Android.

In calce alla notizia trovate la galleria immagini con gli scatti promozionali del controller Xbox Lunar Shift condivisi da Microsoft per confermarne l'avvenuta disponibilità sul proprio store (o presso i rivenditori autorizzati) al prezzo suggerito di 64,99 euro. Nel caso ve lo foste perso, eccovi il nostro approfondimento sul nuovo controller Mineral Camo di Xbox.