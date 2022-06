Xbox Series X/S, perché i controller sono introvabili? Arriva la risposta di Microsoft

In risposta alle critiche mosse dalla community per il controller Wireless Xbox Series X/S introvabile, un rappresentante della casa di Redmond è intervenuto ai microfoni di VideoGamesChronicle per offrire un importante chiarimento e delle precisazioni.

Alla luce delle crescenti polemiche degli appassionati che, specie in Europa e in Gran Bretagna, stanno riscontrando delle difficoltà nel reperire in negozio o sugli store digitali un controller wireless ufficiale per Xbox Series X/S, un portavoce di Microsoft ha spiegato che il colosso tecnologico statunitense sta affrontando dei problemi causati da una brusca e inattesa interruzione delle forniture.

Il rappresentante di Microsoft sottolinea però che "stiamo lavorando il più velocemente possibile con i nostri partner di produzione e vendita al dettaglio affinché la situazione possa migliorare. Nel frattempo, preghiamo gli utenti di verificare la disponibilità di Controller Wireless Xbox presso i propri rivenditori locali".

Se siete alla ricerca di pad supplementari (o sostitutivi) per Xbox Series X e Xbox Series S, vi ricordiamo che le ultime console di Microsoft sono perfettamente compatibili con tutti i pad ufficiali di Xbox One, di conseguenza potreste optare per questa soluzione fino a quando non verranno risolti gli attuali problemi di approvvigionamento di Controller Wireless per la famiglia Xbox Series X/S.