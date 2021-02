Xbox Series X/S: il controller Pulse Red è in vendita da oggi, in tempo per San Valentino

Microsoft lancia oggi il nuovo controller Xbox in colorazione Pulse Red, variante cromatica ora in vendita sul Microsoft Store al prezzo di 59.99 euro, in arrivo nei prossimi giorni anche presso i principali rivenditori online e retailer fisici.

Travolgente, deciso e di impatto, Pulse Red è il controller che non si lascia sfuggire l’occasione per spiccare e aggiungere stile e personalità alle proprie sessioni di gaming. L’inedita colorazione arriva in concomitanza con San Valentino, un’occasione perfetta per regalare al proprio partner il nuovo controller wireless Xbox.

Il controller Xbox Pulse Red presenta una scocca di colore rosso acceso, pulsanti neri e parte posteriore bianca, per il resto non ci sono differenze rispetto alle altre versioni già in commercio nelle colorazioni Carbon Black, Robot White e Shock Blue.

Potete acquistare il controller Xbox Pulse Red sul Microsoft Store al prezzo di 59.99 euro, ordinandolo oggi avrete la certezza di ricevere il prodotto giusto in tempo per San Valentino. Per il debutto presso altri rivenditori sarà invece necessario attendere le prossime settimane, entro la fine di febbraio la distribuzione del controller verrà allargata alle grandi catene ed agli store online.