Xbox Series X/S, controller delle Tartarughe Ninja in azione: pronti all'odore di pizza?

Il mondo del gaming secondo la casa di Redmond è stato al centro di alcune discussioni positive e negative: quest'ultimo è il caso della nuova dashboard di Xbox che non convince per la troppa pubblicità, seppur il cambiamento sopracitato sia stato apprezzato da molti. Ma il marchio Xbox ha dato da poco il via ad una grande collaborazione.

Meno di una settimana fa è sopraggiunta la notizia dell'incredibile collaborazione che mette assieme Xbox Series X, pizza e Tartarughe Ninja; i fan delle TMNT potranno ben presto prendere parte a scontri con mazzate da urlo grazie al proprio Pad serigrafato a tema, con ognuna delle quattro icone degli anni '80 come protagonista delle altrettante varianti di controller. La realizzazione dell'hardware a tema Tartarughe Ninja per Xbox Series X/S ha fatto il giro del mondo, scatenando la gioia di chi è cresciuto con le produzioni televisiva dei quattro eroi.

Ma al vedere il Pad in questione è sorta all'unisono una ed una sola domanda: come funziona il diffusore di aroma di pizza? A rispondere al quesito ci pensa la redazione di IGN con un video tramite TikTok, nel quale viene mostrato il procedimento per far funzionare l'incredibile peculiarità del pezzo hardware in questione: una volta inserita la cover a forma di pizza, è necessario inserire altre tre batterie AAA all'interno del diffusore. Una volta portato al termine questo passaggio, è doveroso inserire due gocce dell'aroma offerto in dotazione con il controller nel buco presente nella fetta di salame centrale. Et voilà: portati al termine questi semplici passaggi, le proprie sessione di gaming diventano più divertenti ed al profumo di pizza, grazie all'incredibile controller ideato per Series X/S.