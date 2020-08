Xbox Series X e S: il controller è già in vendita? Spunta un nuovo video

Dopo gli ultimi rumor sul controller bianco di Xbox Series X ed S, in rete si moltiplicano le segnalazioni di chi afferma di essere già entrato in possesso del pad nextgen di Microsoft. A giudicare dall'ultimo video emerso sui social, la fonte di questo leak sembrerebbe essere un negozio di Chicago.

Alla già importante fuga di notizie avvenuta nella mattina di oggi, 10 agosto, si sommano infatti gli altrettanto sensibili leak rimbalzati dalla redazione di The Verge. Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista Tom Warren ha condiviso un video inedito che immortala, appunto, un altro utente che asserisce di essere entrato in possesso del controller acquistandolo presso un rivenditore di Chicago.

Anche in questo nuovo filmato si riesce a intravedere la scritta "Xbox Series X | S" nella scheda collocata su di un lato della confezione per specificare i sistemi compatibili con la periferica. Un'indiscrezione, quest'ultima, che contribuisce a rafforzare le già insistenti voci di corridoio sullo sviluppo del "modello budget" di Xbox Series X conosciuto con il nome in codice di Xbox Lockhart.

Nel momento in cui scriviamo, le alte sfere di Microsoft non hanno ancora commentato questa ennesima ondata di leak e rumor su Xbox Series S. Anche i dirigenti e le personalità di spicco della divisione Xbox della casa di Redmond non hanno fornito dei chiarimenti attraverso i rispettivi profili social.