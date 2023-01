Xbox Series X/S: il Controller Wireless Deep Pink arriva in Italia, ecco data e prezzo

A diversi mesi di distanza dalla presentazione del Controller Deep Pink di Xbox Series X/S, Microsoft è ormai pronta a lanciare sul mercato italiano il nuovo pad della già ampia linea di accessori e periferiche per videogiocatori PC, Xbox e mobile con Xbox Cloud Gaming.

Come possiamo intuire osservando le immagini promozionali condivise dalla casa di Redmond, la caratteristica principale del nuovo controller Deep Pink per console della famiglia Xbox Series X/S è certamente rappresentata dalla scocca color rosa scuro, una tonalità che viene ripresa anche dagli analogici e dai tasti funzione.

Ad arricchire il design del Controller Wireless Deep Pink ci pensano il bianco opaco della scocca sul retro, il nero lucido di croce direzionale, trigger e pulsanti principali e, ovviamente, la suite completa di funzionalità dei pad ufficiali Xbox Series X/S.

Il lancio del nuovo Controller Wireless per Xbox - Deep Pink è previsto per la giornata di domani, martedì 31 gennaio, al prezzo consigliato di 59,99 euro. Il controller potrà essere acquistato presso il Microsoft Store e i rivenditori autorizzati in Italia, Francia, Germania, Paesi Nordici, Olanda/Benelux, Polonia e Spagna.