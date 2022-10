Xbox Series X/S verso la nuova dashboard: 'sblocco totale' del VRR con il prossimo update

In attesa della nuova dashboard di Xbox Series X/S in arrivo nel 2023, i partecipanti al programma di beta testing Xbox Insider svelano una delle funzionalità inedite del prossimo aggiornamento del software di sistema delle console Microsoft di ultima generazione, ossia la 'sblocco totale' del VRR.

A rendere noti i piani della casa di Redmond è lo youtuber 'aka Scratch' con un podcast interamente dedicato alle novità in tema di Variable Refresh Rate che interesseranno le piattaforme verdecrociate più moderne (si presume) già a partire dal prossimo update.

La nuova opzione attualmente in fase di testing tra i membri di Xbox Insider offre all'utenza Xbox Series X/S l'opportunità di mantenere attiva la funzione VRR anche all'interno della dashboard, superando così qualsiasi limitazione o problema di stuttering/tearing emerso con la disattivazione del Variable Refresh Rate dopo la chiusura di un videogioco.

In questo modo, tutti i possessori di Xbox Series X o Series S potranno trarre vantaggio dal Variable Refresh Rate anche nella fruizione dell'interfaccia. Grazie alla nuova opzione "Gaming Only" del VRR sarà comunque possibile superare ogni eventuale problema segnalato nella visione di film o nella fruizione di determinate applicazioni. A prescindere dall'impostazione scelta, ovviamente i videogiochi che non supportano il VRR (e gli utenti che utilizzano una TV o un monitor non compatibile) non trarranno alcun vantaggio prestazionale.

Il Variable Refresh Rate, lo ricordiamo, è una funzione che contribuisce a rendere sensibilmente più fluida l'esperienza di gioco agendo sulle discrepanze tra gli fps generati dalla fonte (in questo caso una console) e la frequenza di aggiornamento delle immagini prodotte dalla propria TV, purché quest'ultima sia compatibile con la tecnologia in questione (o con AMD FreeSync Premium Pro). Per un ulteriore approfondimento sul tema, qui trovate il nostro speciale che spiega cos'è il VRR e come funziona il nuovo standard HDMI.