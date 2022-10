Xbox Series X/S e Discord sempre più legati: in arrivo la chat vocale senza smartphone

Non bastassero le novità dell'Update di ottobre di Xbox Series X/S, i progettisti di Microsoft si dicono già al lavoro sul prossimo aggiornamento del software di sistema delle console verdecrociate e ne danno conferma lanciandone una versione preliminare per i tester di Xbox Insider.

Per chi utilizza abitualmente la chat di Discord su Xbox sono in arrivo grandi novità. Come sottolinea il giornalista Jez Corden di WindowsCentral, la build attualmente in fase di beta testing tra i membri del programma Xbox Insider rende disponibile l'accesso ai canali vocali di Discord direttamente dalla console, senza cioè utilizzare uno smartphone.

Questo piccolo ma importante aggiornamento dovrebbe migliorare sensibilmente l'esperienza di utilizzo di Discord su piattaforme Xbox, proprio in funzione dell'accesso diretto alla chat vocale senza passare per l'app mobile di Discord. Il nuovo sistema escogitato da Microsoft prevede l'utilizzo del browser web come 'soluzione ponte' per effettuare l'accesso al proprio account Discord da console Xbox.

Stando a quanto emerso dai test attualmente in corso, la novità in questione non dovrebbe riguardare le chiamate dirette tra due utenti di Discord, per le quali rimarrà l'obbligo di utilizzo su Xbox di uno smartphone per effettuare l'accesso al proprio account.