Xbox Series X/S, disinstallare porzioni di gioco: possibile, ma scelta agli sviluppatori

Ci troviamo ormai a circa un mese di distanza dal debutto di Xbox Series X e Xbox Series S sul mercato ed emergono nuovi dettagli su di un'interessante feature delle console Microsoft.

Durante un podcast, Jason Ronald, Director of Program Management presso Xbox, ha offerto alcune informazioni in merito alla possibilità di disinstallare porzioni di gioco dalle console, così da liberare parte della memoria disponibile. L'opzione, tuttavia, non sarà disponibile di default, ma sarà invece frutto di una decisione in tal senso da parte degli sviluppatori, che dovranno scegliere se supportare o meno la feature opzionale.

"Abbiamo attuato alcuni miglioramenti all'interfaccia utente per rendere più semplice la gestione della memoria. - ha dichiarato Jason Ronald - Ad esempio, [...], se un titolo del titolo sceglie di supportarlo, la possibilità di disinstallare in maniera selettiva diverse componenti del gioco". Per chiarire ulteriormente il concetto, il Director of Program Management ha ipotizzato la presenza nella console di un gioco strutturato in campagna single player e comparto multigiocatore. Gli utenti che, ad esempio, hanno terminato la storia principale e vogliono dedicarsi soltanto al multiplayer avranno la possibilità di disinstallare la prima. Tutto ciò, però, a patto che gli autori del gioco abbiamo deciso di supportare la feature.



In chiusura, segnaliamo che Xbox Series X è arrivata in Redazione e che presto Everyeye avrà modo di condividere le sue prime impressioni sulla console next gen.