Xbox Series X/S disponibili da oggi: nuovo spot Dreams Within e unboxing ufficiali

Al termine delle celebrazioni per il lancio di Xbox Series X/S, Microsoft ha pubblicato lo spot Dreams Within dedicato alla storia di Xbox, un video promozionale che ripercorre un cammino iniziato nel 2001 e proseguito fino ai giorni nostri, verso un futuro ancora tutto da scrivere.

Non solo, perchè Microsoft ha anche pubblicato i video unboxing ufficiali di Xbox Series X e Xbox Series S, mostrando nel dettaglio le confezioni delle due console e il contenuto delle stesse. Ricordiamo che le piattaforme next-gen della casa di Redmond sono disponibili da oggi in tutto il mondo al prezzo di 499.99 euro per Xbox Series X e 299.99 euro per Xbox Series S.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Xbox Series X e alla recensione di Xbox Series S, insieme alle console nei negozi troveranno spazio anche i nuovi controller Xbox nelle colorazioni Carbon Black, Robot White e Shock Blue, oltre al Kit Play & Charge che aggiunge una batteria ricaricabile al controller, al posto delle tradizionali pile stilo.

Tra i giochi di lancio di Xbox Series X/S spiccano Yakuza Like A Dragon (in esclusiva temporale next-gen), Gears Tactics, Tetris Effect Connected, Devil May Cry V Special Edition, Assassin's Creed Valhalla, The Falconeer e Watch Dogs Legion.