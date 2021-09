Xbox Series X/S e Dolby Vision: quali sono i TV compatibili?

Gli ultimi sforzi profusi da Microsoft per ampliare la propria offerta videoludica si concretizzano nel supporto dei giochi Xbox Series X/S a Dolby Vision. Ecco allora tutti i dettagli sui TV compatibili con questa tecnologia che punta a migliorare la luminosità e la gamma cromatica nella fruizione dei videogiochi.

Come specificato da Dolby Laboratories e dalla casa di Redmond, chi possiede un TV compatibile con la tecnologia Dolby Vision può riprodurre i giochi accedendo a questa funzione che punta a rendere ancora più immersiva e "intensa" l'esperienza visiva.

L'elenco ufficiale dei pannelli televisivi che vantano il supporto a questa nuova tecnologia non è stato ancora finalizzato, presumibilmente in funzione degli aggiornamenti che accompagneranno sia i TV che le console Xbox Series X e Xbox Series S da qui ai prossimi mesi. Microsoft sottolinea però come molti modelli di TV Dolby Vision lanciati nel 2020 e nel 2021 da Hisense, LG, Panasonic, Regza, TPV, Vestel, Vizio e Xiaomi hanno già sbloccato o supporteranno in un secondo momento le funzionalità di Dolby Vision per i giochi di nuova generazione.

Nella lista dei pannelli televisivi che supportano questa tecnologia, sempre in base alle indicazioni offerte dal Team Xbox, dovrebbero rientrare anche diversi modelli di TV compatibili con Dolby Vision commercializzati prima del 2020. Per verificare se il proprio display supporta Dolby Vision, basta premere il pulsante Xbox e aprire la Guida, andando poi su Impostazioni > Generali > Opzioni TV e Display > Dettagli TV 4K per visualizzare tutte le informazioni relative alle funzionalità accessibili dal TV connesso alla propria console Xbox Series X/S.

Per una migliore esperienza con Dolby Vision, Microsoft consiglia inoltre di utilizzare la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) dopo aver attivato la tecnologia Vision di Dolby sempre attraverso la Guida richiamabile da console Xbox Series X/S e recandosi su Impostazioni > Generali > Opzioni TV e Display > Modalità Video > Dolby Vision for Gaming.