Xbox Series X/S e Dolby Vision: quali sono i videogiochi compatibili?

La divisione videoludica di Microsoft e Dolby Laboratories hanno da poco introdotto il supporto nei giochi Xbox Series X/S a Dolby Vision, la tecnologia che consente ai possessori di un TV compatibile di espandere la gamma cromatica e migliorare l'immersione visiva nell'esperienza da fruire su console.

Il supporto a questa funzionalità, però, non avviene in automatico per tutti i titoli presenti nella ludoteca digitale di Xbox Series X/S ma richiederà del tempo per poter essere integrata. A tal proposito, i responsabili di Dolby e del Team Xbox riferiscono di star lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori per favorire la più ampia diffusione di questa tecnologia e fornire agli sviluppatori tutti gli strumenti necessari per integrarla nei titoli in uscita o già commercializzati.

A detta di Microsoft, entro breve è prevista l'introduzione del supporto a Dolby Vision in oltre 100 videogiochi ottimizzati per Xbox Series X/S: per ciascuno di questi titoli saranno disponibili dei parametri personalizzati che andranno a espandere le funzioni HDR.

La progressiva introduzione del supporto a Dolby Vision dei giochi Xbox Series X/S verrà segnalata attraverso un apposito tag nel motore di ricerca del Microsoft Store: basterà quindi selezionare questo tag e avere accesso, in tempo reale e in maniera costante, all'elenco completo dei giochi che sfruttano la nuova tecnologia di Dolby Laboratories.

Nel momento in cui scriviamo, (28 settembre 2021), la lista dei videogiochi compatibili con Dolbi Vision è così composta:

Psychonauts 2

Marvel's Guardians of the Galaxy

Borderlands 3

DIRT 5

Gears 5

Immortals Fenyx Rising

Metro Exodus

Microsoft Flight Simulator

Per tutti gli aggiornamenti, in calce alla notizia trovate il link alla scheda del Microsoft Store che elenca i giochi compatibili con Dolby Vision. Qualora ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere l'approfondimento sui TV compatibili con i giochi Dolby Vision su Xbox Series X/S.