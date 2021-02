Xbox Series X/S: Dragon Age Inquisition supporterà FPS Boost in futuro?

Anche Dragon Age Inquisition potrebbe ricevere il supporto di FPS Boost, il sistema pensato da Microsoft per potenziare la retrocompatibilità su Xbox Series X/S? A parlarne è stato Larry "Major Nelson" Hryb sul suo profilo Twitter.

Rispondendo ad un utente che gli chiedeva se esisteva la possibilità che anche l'Action/RPG di BioWare pubblicato nel 2014 potesse sfruttare i vantaggi di FPS Boost, Hryb ha lasciato intendere che il gioco era stato preso in considerazione per far parte della prima serie di titoli che avrebbero giovato della retrocompatibilità potenziata, per poi concludersi con un nulla di fatto.



"Anche nei migliori piani le cose talvolta cambiano all'ultimo minuto", ha sottolineato pur senza mai menzionare direttamente Inquisition. Se davvero l'opera BioWare è stata considerata per il supporto a FPS Boost e poi scartata, ciò non esclude che in futuro possa ricevere l'aggiornamento per godere dei miglioramenti tecnici giocando sulle Xbox di nuova generazione.

FPS Boost potenzia la retrocompatibilità su Xbox Series X/S raddoppiando e talvolta anche quadruplicando il framerate dei titoli delle passate generazioni. Tale possibilità, però, non avviene automaticamente e necessita di un apposito lavoro di adattamento da parte degli sviluppatori per poter funzionare in modo corretto.

Ulteriori approfondimenti su FPS Boost potrebbero arrivare in occasione del primo evento Xbox del 2021, magari con l'annuncio di ulteriori giochi compatibili con questa nuova caratteristica, oltre ai già confermati Watch Dogs 2, Far Cry 4, UFC 4, Sniper Elite 4 e New Super Lucky's Tale.