Xbox Series X ed S esaurite in Giappone: Phil Spencer 'onorato' del successo

Con il lancio di Xbox Series S e Xbox Series X sempre più vicino, Phil Spencer guarda con ottimismo al Sol Levante, con il Giappone divenuto il mercato Xbox in più rapida crescita.

Ad incoraggiare le previsioni del responsabile della divisione verdecrociata contribuisce anche la notizia dell'esaurimento dei preordini di Xbox Series X ed S in Giappone, con gli hardware andati letteralmente a ruba. Amazon Japan, ad esempio, ha visto le proprie scorte consumarsi in soli 20 minuti, mentre le console risultano introvabili presso i principali rivenditori nipponici, tra i quali possiamo citare Yodobashi Camera, BIC Camera o SoftMap.

Al momento Microsoft non ha diffuso informazioni sull'entità delle scorte iniziali, ma il segnale resta ad ogni modo incoraggiante. Commentando la circostanza, Phil Spencer ha dichiarato di sentirsi "onorato" dell'accoglienza riservata ad Xbox Series X e Xbox Series S da parte della community giapponese. "[...] si tratta solamente del primo passo in una lunga maratona, - ha proseguito - ma sono felice di sapere quanto elevate siano le aspettative, e ci motiva ulteriormente apprendere che i preordini sono andati esauriti".



Guardando al futuro, Spencer ha confermato che ulteriori console sono in dirittura di arrivo, prevedendo però che nel periodo in prossimità del lancio la domanda potrebbe superare l'offerta. L'obiettivo è quello di garantire un costante afflusso di Xbox Series X e Xbox Series S entro pochi mesi dopo dal loro debutto.