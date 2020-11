Xbox Series X/S esce oggi: avete ricevuto o ritirato la console?

Ci siamo! Il grande giorno è finalmente arrivato, Microsoft inaugura la next-gen lanciando Xbox Series X e Xbox Series S in tutto il mondo... voi avete già messo le mani sulla nuova console della casa di Redmond?

I più grandi store online come Amazon e rivenditori come Mediaworld, Unieuro, GameStopZing ed Euronics hanno iniziato a spedire Xbox Series X/S tra venerdì e il fine settimana per assicurarsi di poter recapitare le console a casa dei clienti al day one, mentre leggete queste righe probabilmente starete aspettando il corriere o magari avete appena aperto il pacco che contiene la vostra nuova e fiammante Xbox Series X.

Più complessa la situazione legata agli acquisti nei negozi a causa dell'emergenza Covid-19, in molte regioni è vietato lasciare il proprio comune o comunque uscire se non per motivi di stretta necessità, e questo non include ovviamente l'acquisto di una console. Ogni punto vendita si sta organizzando in maniera diversa, quindi vi consigliamo di telefonare al negozio dove avete preordinato Xbox Series X/S per capire come muovervi per il ritiro o l'eventuale consegna.

Fateci sapere nello spazio commenti se avete già messo le mani su Xbox Series X/S, se siete in attesa del corriere o se magari avete già l'appuntamento fissato per il ritiro! Lo sapete, siamo molto curiosi.