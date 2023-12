Xbox Series X/S: l'espansione di memoria Seagate scontata del 51%

Se avete da poco acquistato una delle nuove console di Microsoft, Xbox Series X o S, potreste essere interessati all'articolo che vi proponiamo oggi: Seagate Expansion Card da 512 GB è in offerta su Amazon a 99,99 euro, con lo sconto di 105 euro dal prezzo di listino di 204,99 euro.

La memoria è stata progettata in collaborazione con Microsoft per aumentare la capacità complessiva delle console Xbox Series X e Xbox Series S senza sacrificare le prestazioni. Si tratta dell'unica scheda di memorizzazione compatibile con la tecnologia Velocity Architecture di Xbox, che garantisce tempi di caricamento più brevi (compreso il Quick Resume o passaggi da un gioco all'altro), dettagli più ricchi e gameplay più coinvolgente.

Seagate Expansion Card è acquistabile su Amazon ad un prezzo scontato, il prodotto gode di una garanzia di ben 3 anni. La scheda di memoria si collega alla parte posteriore della console, esattamente come una chiavetta USB, va inserita nell'apposita presa, non bisogna quindi aprire o smontare la console, l'operazione è estramente facile e veloce.

Se non volete scendere a compromessi, è possibile acquistare la versione da 2 TB a questo link al prezzo scontato di 308,99 euro, con lo sconto del 48% dal prezzo di listino di 574,99 euro, la versione da 1 TB al momento è in offerta a questo link a soli 216 euro.

