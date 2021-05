Xbox Series X/S: da un fansite l'elenco completo degli oltre 130 giochi ottimizzati

Gli appassionati di console verdecrociate che gestiscono il fansite XboxEra hanno provato a districarsi nella giungla di nomenclature, tag e funzionalità next gen per stilare l'elenco completo degli oltre 130 videogiochi ottimizzati per Xbox Series X/S, dai titoli già disponibili a quelli in arrivo nei prossimi mesi.

La lista stilata dai gestori di XboxEra non si limita a citare semplicemente i nomi dei progetti che sfruttano le potenzialità delle nuove piattaforme di Microsoft ma, al contrario, fornisce una visione d'insieme sulle diverse caratteristiche next gen che consentono a questi titoli di rientrare nella cerchia dei Giochi Ottimizzati per Xbox Series X e Series S.

L'elenco, rigorosamente in ordine alfabetico, contribuisce così a fare luce sulla stratificata offerta next gen di Xbox Series X/S, con indicazioni circostanziate sulle funzionalità presenti in ciascun titolo tra Smart Delivery, 120fps, risoluzione 4K, HDR nativo e illuminazione Ray Tracing. Non mancano nemmeno le informazioni più generiche, ma altrettanto interessanti, sulle dimensioni del file di installazione, sul nome degli sviluppatori e sul prezzo di lancio.

Per uno sguardo più approfondito sull'esperienza ludica e contenutistica offerta dalle ultime console Microsoft, su queste pagine trovate il nostro articolo dedicato alle analisi di DF su 15 giochi FPS Boost su Xbox Series X/S.