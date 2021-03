Xbox Series X/S: FPS Boost disponibile per Dishonored, Fallout 4 e 76, Prey e Skyrim

Con l'avvenuto ingresso di Bethesda in Xbox, Microsoft festeggia l'ampliamento della famiglia degli Xbox Game Studios (con annessa espansione del Game Pass) rendendo compatibili con la funzione FPS Boost di Xbox Series X/S diversi titoli Xbox One della(ormai ex) galassia di sussidiarie di ZeniMax.

A partire da oggi, lunedì 15 marzo 2021, è infatti possibile attivare la funzione FPS Boost nel quintetto di giochi Bethesda costituito da Fallout 4, The Elder Scrolls V Skyrim, Prey, Fallout 76 e Dishonored Definitive Edition.

Come approfondito nel nostro speciale su cos'è e come funziona l'FPS Boost di Xbox Series X/S, la nuova funzione implementata da Microsoft permette di "mettere il turbo" al framerate attraverso un accesso di basso livello alla retrocompatibilità dei giochi Xbox, Xbox 360 e Xbox One. In tutti e cinque i giochi elencati dalla casa di Redmond è previsto un raddoppio della frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo su Xbox Series X/S, passando dagli originari 30fps a "circa 60fps".

Nei casi specifici di Fallout 4 e Fallout 76, i rappresentanti di Microsoft spiegano però che l'FPS Boost non è attivo di default poiché l'aumento del framerate potrebbe ridurre, seppure in maniera lieve, la definizione delle immagini in funzione dell'abbassamento del range minimo di risoluzione dinamica. Chi desidera attivarlo, comunque, può farlo utilizzando l'apposito menù introdotto dall'aggiornamento firmware di marzo su Xbox Series X/S insieme al sistema di selezione dell'Auto HDR.