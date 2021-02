Xbox Series X/S: FPS Boost non richiede l'intervento degli sviluppatori, spiega Microsoft

In uno dei passaggi più importanti dell'ultima intervista concessa da Jason Ronald allo youtuber Colt Eastwood, il progettista delle console next gen di Microsoft ha discusso del coinvolgimento degli sviluppatori nel supporto alla nuova funzione FPS Boost di Xbox Series X/S.

Dopo aver spiegato il sistema FPS Boost di Xbox Series X/S, Ronald ha voluto ribadire l'approccio adottato da Microsoft per interagire con gli sviluppatori dei giochi retrocompatibili precisando come "FPS Boost agisce senza alcun intervento aggiuntivo degli sviluppatori. Grazie a questo, gli sviluppatori hanno effettivamente più flessibilità e un maggiore controllo nel decidere se tornare o meno ad aggiornare i loro giochi. Naturalmente potrebbero anche avere dei piani diversi per i loro franchise (come remaster, collezioni HD o remake, ndr), quindi si tratta di instaurare una collaborazione tra noi e gli editori dei giochi".

Pur potendo teoricamente agire in automatico su tutti i titoli retrocompatibili, il sistema FPS Boost opera modifiche più marcate sui titoli rispetto alla funzione Auto HDR di Xbox Series X/S e, per questo, necessita dell'autorizzazione degli sviluppatori e publisher.

Quanto ai giochi che trarranno beneficio da questa tecnica che promette di raddoppiare o, in taluni casi, persino quadruplicare il framerate, Ronald spiega che "stiamo ascolando la community e seguiamo le loro passioni, perciò sappiamo quali giochi vorrebbero veder ricevere l'update con FPS Boost. In alcuni casi, a causa del modo in cui è stata sviluppata questa tecnica, non saremo comunque in grado di abilitarla in tutti i titoli che ci vengono richiesti maggiormente. In altri casi, come ho detto prima, dovremo attenerci alle strategie che gli sviluppatori e gli editori vorranno perseguire con i loro franchise".

Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su come funziona FPS Boost di Xbox Series X/S a firma di Riccardo Arioli Ruelli.