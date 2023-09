Xbox Series X/S, un futuro ricco di AAA dal Giappone: le ultime da Phil Spencer

Direttamente dal TGS con amore, sappiamo che sono in arrivo grandi avventure su Xbox Game Pass provenienti dal mondo giapponese. Negli scorsi mesi vi è stato un gran parlare del legame tra il mondo Xbox ed il Giappone, complice quelle che sono state alcune decisioni aziendali che hanno permesso di attirare il pubblico di quel segmento di mercato.

Tra Square Enix e Microsoft è sbocciato l'amore con l'annuncio di Final Fantasy 14 su Xbox e, complice l'uscita di giochi del calibro di Persona 5 Tactica e non solo sul servizio di gaming on demand verde crociato, sappiamo che questo è solo l'inizio. Ciò nonostante, Phil Spencer ha voluto ribadire quella che ormai sembra essere più che una semplice ipotesi: l'ecosistema Xbox accoglierà a braccia aperte più AAA giapponesi.

Più nel dettaglio, il CEO della divisione gaming di Microsoft ha rilasciato la seguente dichiarazione nel corso di una chiacchierata con la redazione di Game Watch: "Ci sono anche creatori giapponesi che fanno parte di Microsoft Game Studios e, sebbene ci siano titoli che non possiamo ancora annunciare, stiamo attualmente sviluppando nuovi giochi in collaborazione con aziende giapponesi".

La notizia è importante per i possessori di Xbox Series X/S e per gli utenti del mondo PC: nel prossimo futuro arriveranno parecchi titoli di stampo giapponese, per la gioia del pubblico orientale e occidentale. L'informazione arriva contestualmente alle recenti dichiarazioni di Phil Spencer sui rapporti con Square Enix e l'uscita di nuovi Final Fantasy su Xbox Series X/S.