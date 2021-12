Xbox Series X/S e Game Pass: le esclusive Microsoft più attese del 2022 e oltre

Dopo avervi proposto il nostro speciale sui videogiochi e le esclusive più attese su PS4 e PS5 nel 2022, è arrivato il momento di elencare i principali titoli in arrivo su piattaforme Microsoft nel corso del prossimo anno e oltre.

Il 2021, d'altronde, ha visto gli Xbox Game Studios acquisire un ruolo sempre più centrale nello scacchiere dell'industria dell'intrattenimento digitale grazie a kolossal come Psychonauts 2, Deathloop, Forza Horizon 5, Age of Empires 4 e Halo Infinite, di conseguenza è interessante capire quali sorprese avrà ancora in serbo l'azienda americana.

Seguendo la scaletta degli annunci del team Xbox, sappiamo già che nel 2022 assisteremo all'arrivo su piattaforme verdecrociate di esperienze tripla A del calibro di STALKER 2, RedFall, Starfield e Senua's Saga Hellblade 2. Sullo sfondo, ci sono i titoli in esclusiva di cui non si conosce ancora la finestra di lancio, come State of Decay 3, Fable, Avowed, Forza Motorsport e TES 6. A questi, si aggiungeranno poi gli infiniti videogiochi di terze parti che Microsoft, con ogni probabilità, continuerà a riversare da qui ai prossimi mesi nella ludoteca di Xbox Game Pass.

