Xbox Series X/S GameStop: prenota i migliori giochi da NBA 2K21 a COD Black Ops Cold War

Da GameStopZing è possibile prenotare Xbox Series X con consegna garantita entro Natale e gli accessori per Xbox Series X/S: la catena propone anche i migliori giochi per Xbox, ecco quali sono i titoli disponibili per il preorder anticipato.

Tra i giochi disponibili da GameStopZing troviamo NBA 2K21, Call of Duty Black Ops Cold War, Gotham Knights, Howgarts Legacy e Overcooked All You Can Eat, solamente per citarne alcuni, ecco la lista completa.

Giochi Xbox Series X/S

Preordinado ora Xbox Series X da GameStopZing avrete la certezza di ricevere la nuova console next-gen entro Natale mentre Xbox Series S vi verrà consegnata regolarmente a novembre. Affrettatevi perchè le unità disponibili in preorder potrebbero terminare e in quel caso sarà necessario attendere il 2021 per ricevere la propria console. Vi ricordiamo infine che potete sfruttare la promozione GameStopZing per risparmiare fino a 250 euro sull'acquisto di Xbox Series X e Xbox Series S portando indietro una console usata, giochi e accessori come i controller.