Xbox Series X/S da GameStopZing: ecco il modulo per convertire la prenotazione online

Avete preordinato Xbox Series X/S da GameStopZing e non potete andare a ritirare personalmente la console? Nessun problema, il rivenditore ha messo a disposizione un modulo che permetterà ai clienti di convertire il proprio ordine in una prenotazione online e ricevere la console a domicilio.

Gentile Cliente, completa il form per ricevere a casa la tua Console, gli accessori e due software selezionati. Riceverai all’indirizzo email inserito una giftcard pari al valore dell’anticipo/saldo versato in negozio. Potrai utilizzare il credito per riacquistare online i prodotti, seguendo la procedura che ti invieremo successivamente via email. Ti ricordiamo di inserire nel form di richiesta lo stesso indirizzo email associato alla GSZ+ (carta loyalty) utilizzata per prenotare in negozio. Eventuali incongruenze potrebbero annullare la richiesta.

Per completare la procedurà vi basterà dunque compilare il modulo sul sito di GameStopZing inserendo i dati richiesti, in questo modo la pratica verrà presa in carico e riceverete Xbox Series X/S a casa. Se siete in zona rossa, potrete richiedere la conversione della prenotazione per i seguenti prodotti:

Xbox Series S

Xbox Series X

Controller Wireless Xbox Robot White

Controller Wireless Xbox Carbon Black

Controller Wireless Xbox Shock Blue

Play & Charge-Kit Xbox Series X

Prenotazione Console Protection

Assassin's Creed Valhalla Drakkar Edition Conversione possibile entro il 9 Novembre

Call Of Duty Black Ops Cold War Conversione possibile entro il 9 Novembre

GameStopZing sottolinea che "farà il possibile per garantire la consegna della console per il day one in 24/48 ore ma eventuali ritardi dipenderanno dal corriere." Inoltre viene sottolineato come al momento "non è prevista la possibilità di convertire la prenotazione per altri videogiochi, per accessori PS5 e per la PlayStation 5", la situazione però potrebbe cambiare a stretto giro, tenete d'occhio il sito ufficiale di GameStopZing per tutti gli aggiornamenti in merito.