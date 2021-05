Xbox Series X/S da GameStopZing: le nuove offerte per acquistare la console

Se siete interessati all'acquisto di Xbox Series X o della piccola (ma non per questo meno interessante) Xbox Series S, GameStopZing propone due nuove offerte valide solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.

In negozio potete prenotare il bundle Xbox Series X + Game Pass Ultimate 3 mesi a 538.97 euro mentre online è disponibile Xbox Series S con secondo controller a 348.76 euro invece di 360.96 euro, con uno sconto del 20% sul secondo controller disponibile in colorazione a scelta tra Carbon Black e Pulse Red. In entrambi i casi potete ottenere fino a 150 euro di sconto portando indietro il vostro usato:

Risparmia 150€ portando indietro PS4 Pro/Nintendo Switch

Risparmia 100€ portando una console PS4/Xbox One X/Switch Lite

Risparmia 70€ portando una console Xbox One S

Particolarmente interessante è l'offerta su Xbox Series S con secondo controller in bundle scontato del 20% sul prezzo di listino, ricordiamo che la piccolina della casa di Redmond è già disponibile per l'acquisto mentre nel caso di Xbox Series X + 3 Mesi di Xbox Game Pass si tratta di un preordine soggetto ai nuovi stock in arrivo nelle prossime settimane. Maggiori dettagli sull'iniziativa nella sezione Xbox del sito ufficiale di GameStopZing.