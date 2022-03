Xbox Series X/S: gap ridotto con PS5 e Switch nelle quote di mercato future, prevede DFC

Sulla scorta dell'ultimo report di DFC Intelligence su PS5 e Xbox Series X introvabili nel 2022, gli esperti della nota società di analisi hanno condotto un nuovo studio legato, questa volta, all'andamento delle vendite di console Xbox, PlayStation e Nintendo da qui al 2026.

L'analista David Cole espone i risultati della ricerca effettuata da DFC e, dalle pagine di GamesIndustry.biz, si riallaccia all'attualità e ai problemi derivanti dalla crisi dei semiconduttori per sottolineare come "andando avanti, la grande domanda è capire se la carenza di PS5 consentirà a Microsoft di riguadagnare terreno sia con Xbox Series X/S che con il suo servizio Xbox Game Pass".

Come rimarca lo stesso esponente di DFC Intelligence, infatti, "recenti analisi condotte da DFC basandosi sui sondaggi tra i consumatori mostrano come PlayStation 5 sia ancora il sistema preferito e con un margine significativo sulla concorrenza. Tuttavia, poiché Microsoft non smette di arricchire la sua libreria di contenuti, tutto ciò potrebbe cambiare".

Tenendo conto di tutti i fattori e gli indicatori, il team di DFC Intelligence crede che entro il 2026 Microsoft sarà in grado di aumentare la propria quota di mercato delle console vendute, portandola dall'attuale 20% al 27%. Pur considerando queste stime, Sony e Nintendo dovrebbero continuare a dividersi la fetta più ampia della torta commerciale dell'industria dell'intrattenimento videoludico: sempre stando a DFC, nel 2026 la quota di mercato di PS5 dovrebbe passare dal 43% al 39% e Nintendo dal 37% al 34%.

Solo con il tempo, però, capiremo se Microsoft abbia davvero imboccato una strada che le consentirà di strappare quote di mercato significative alla concorrenza. Nessuna analisi di settore, per quanto accurata, può infatti prevedere gli effetti del lancio di una nuova console (pensiamo ad esempio ai frequenti rumor su Nintendo Switch Pro o 4K) o il successo commerciale di servizi come PlayStation Spartacus, ormai prossimo al reveal secondo Bloomberg.