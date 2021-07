Xbox Series X/S, Gli Eroi si Vaccinano: la lotta al Coronavirus nel messaggio di Microsoft

Come segnalato sui social dall'analista Mat Piscatella, la divisione Xbox di Microsoft sta provvedendo ad aggiornare i messaggio presenti sulla schermata della dashboard di Xbox One e Xbox Series X/S per invitare tutti i giocatori a vaccinarsi ed evitare, così facendo, la diffusione del Coronavirus.

Nel momento in cui scriviamo, il messaggio di sensibilizzazione per la campagna di vaccinazione nella lotta alla pandemia da COVID-19 sembrerebbe riguardare soltanto gli utenti dei Paesi anglofoni (come Stati Uniti e Regno Unito), ma presumibilmente dovrebbe estendersi presto anche a tutti gli altri mercati europei e internazionali.

Il messaggio veicolato dalla casa di Redmond è quantomai diretto e ricorda ai giocatori che "Gli Eroi si Vaccinano: recati nel centro di vaccinazione per COVID-19 a te più vicino". In questo modo, la divisione videoludica di Microsoft si rivolge direttamente ai propri utenti per spronarli a combattere contro il Coronavirus con la stessa passione e determinazione che li anima nell'affrontare i mostri e i nemici dei propri giochi preferiti.

In attesa di scoprire se e quando vedremo apparire questo messaggio anche nella dashboard italiana delle console Xbox, vi ricordiamo che Microsoft sta pianificando l'arrivo di un nuovo browser col prossimo firmware di Xbox One e Series X/S.