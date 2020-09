Xbox Series X e S: 'Grandi investimenti di Microsoft oltre le acquisizioni', secondo Grubb

A dispetto dell'annuncio su data e prezzo di Xbox Series X e S, secondo quanto suggerito dal giornalista e insider di VentureBeat, Jeff Grubb, i vertici di Microsoft non hanno ancora svelato tutte le carte della partita che stanno giocando in vista dell'approdo sul mercato della propria famiglia di console nextgen.

Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Grubb ha discusso delle strategie nextgen portate avanti da Sony e Microsoft, soffermandosi in particolar modo sulle iniziative che la casa di Redmond starebbe lavorando in gran segreto e che, presumibilmente, presenterà al pubblico entro il 10 novembre per trainare le vendite iniziali di Xbox Series X e S.

A detta del giornalista di VentureBeat, infatti, Microsoft starebbe guardando agli sviluppatori di terze parti per compiere degli ingenti investimenti sui loro progetti: non si tratterebbe, quindi, delle mai sopite voci di corridoio sulle acquisizioni di nuove software house da inglobare negli Xbox Game Studios, bensì di "un sacco di denaro che Microsoft sta investendo in qualcosa che va oltre la questione delle acquisizioni".

La fonte anonima da cui Grubb ha raccolto questo importante retroscena non ha offerto ulteriori chiarimenti sulle aziende coinvolte. Nei giorni scorsi, Microsoft ha comunque annunciato l'ingresso di EA Play in Xbox Game Pass entro fine anno, mentre è ormai nota da diverse settimane la collaborazione sancita con Bungie per proporre Destiny 2 Oltre La Luce gratis su nel Game Pass, con tanto di update nextgen con migliorie grafiche per le versioni Xbox Series X ed S.