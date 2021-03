Xbox Series X/S e HDR next gen: in arrivo il Dolby Vision per giochi ancora più immersivi

Il resoconto offerto dai partecipanti alle fasi di testing sul prossimo aggiornamento firmware delle console Microsoft confermano l'imminente arrivo di Dolby Vision su Xbox Series X/S.

Dopo aver offerto in prova gratuita fino a settembre Dolby Atmos con il nuovo headset di Microsoft (qui trovate la nostra recensione delle Cuffie Wireless Xbox), l'azienda californiana si appresta così a rinsaldare ulteriormente la propria partnership con la casa di Redmond proponendo a tutti gli utenti di Xbox Series X/S le funzionalità evolute del Dolby Vision.

Attraverso questa tecnologia, Dolby promette di aumentare la profondità degli effetti di illuminazione offerti dal "normale" HDR, ampliando al contempo l'intervallo dinamico dei colori e dei neri per migliorarne la nitidezza, a tutto vantaggio dei possessori di una TV o di un monitor compatibile.

I partecipanti all'Alpha Ring del programma Xbox Insider possono provare in anteprima i benefici della tecnica di High Dynamic Range ideata dai Dolby Laboratories con una ristretta cerchia di titoli che comprende Borderlands 3, Wreckfest e Gears 5, in aggiunta a tutti i giochi di Halo The Master Chief Collection.

Il supporto ufficiale di Dolby Vision dovrebbe perciò arrivare con il prossimo firmware di Xbox Series X/S. Sempre con il nuovo update dovremmo assistere all'ingresso dell'opzione Sospendi per migliorare la velocità di download su Xbox Series X/S e gestire in maniera più efficiente il sistema Quick Resume.