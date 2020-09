Xbox Series X e S, le immagini dei prototipi: Microsoft svela la genesi del design

Diversi membri del team di progettisti della divisione Xbox di Microsoft sono intervenuti ai microfoni di Fast Company per illustrare il processo di sviluppo portato avanti dal 2017 per dare forma al design di Xbox Series X ed S.

Il reportage firmato dalla redazione di Fast Company è accompagnato da diverse immagini, condivise da Microsoft stessa, che immortalano i diversi prototipi realizzati dalla casa di Redmond prima di arrivare al form factor finale di Xbox Series X e Xbox Series S.

A detta dei progettisti di Microsoft, il design delle due console nextgen ha richiesto parecchio tempo e degli sforzi moltiplicati dal fatto che, al tempo, i designer non conoscevano ancora la disposizione finale delle componenti hardware. Le analisi sono state condotte anche attraverso quello che viene definito come un vero e proprio "porta a porta", ossia con dei dipendenti dell'azienda americana che hanno visitato le case di diversi videogiocatori per capire quale fosse la "postazione videoludica standard" degli appassionati e ricevere da loro dei giudizi sui prototipi presentatigli.

Al termine di queste analisi, Microsoft decise così di optare per un design a torre con Xbox Series X e con un form factor più tradizionale, ma altrettanto minimalista, per Xbox Series S. Nello speciale di Fast Company si scopre inoltre che tra i progettisti della casa di Redmond Series S venne soprannominata "SLICE" poiché, in origine, il prototipo più popolare tra i designer era del tutto analogo a quello dell'attuale Series X, ma con un'altezza inferiore che le avrebbe conferito, appunto, l'aspetto di una console "affettata".

In calce alla notizia trovate le immagini dei prototipi delle console nextgen di Microsoft e il link all'articolo completo di Fast Company, ma prima vi ricordiamo che Xbox Series X e S usciranno il 10 novembre al prezzo rispettivamente di 499 e 299 euro.