Xbox Series X e S, siete impazienti? Stampate le versioni cartacee!

Non vedete l'ora di mettere le vostre mani su Xbox Series X o Xbox Series S? Anche noi! L'uscita di una console di nuova generazione è sempre emozionante, ma purtroppo dobbiamo necessariamente attendere il prossimo 10 novembre. Microsoft ha però escogitato un modo davvero singolare per tenerci impegnati nell'attesa...

La casa di Redmond ha infatti messo a disposizione i modelli per la stampa delle versioni cartacee di Xbox Series X e Xbox Series S. Dei veri e propri placeholder, pronti per essere piazzati sotto al televisore, laddove prenderà posto la console vera e propria. "Ovviamente, non può far girare i giochi, ma sembrerà davvero bella da vedere", assicura Microsoft. Potete scaricare i progetti dirigendovi a questo indirizzo: oltre a quelli in scala reale, trovate anche delle versioni ridotte in scala 1:3.

Quelli in scala 1:1 potrebbero aiutarvi a scegliere il posto adatto al dispositivo, in particolare per Xbox Series X, che ha una forma davvero insolita per gli standard console. La più potente della casa misura 15,1 x 15,1 x 30,1 cm, mentre Xbox Series S 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm. Il modello in scala 1:3 è invece perfetto per essere piazzato su uno scaffale o sulla scrivania, dove vi terrà compagnia durante il lavoro o le sessioni di studio da qui fino al 10 novembre, giorno in cui arriveranno sul mercato al prezzo di 499 euro e 299 euro, rispettivamente. I preordini per Xbox Series S e Xbox Series X, ricordiamo, aprono il 22 settembre.