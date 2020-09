Xbox Series X e S: l'intera presentazione trapela online, il leak ha sconvolto i piani

È stata una settimana importantissima per tutti i fan di Microsoft, che hanno finalmente potuto scoprire l'esistenza di Xbox Series S e maggiori dettagli su Xbox Series X: dopo mesi di silenzio, è stato svelato che verranno proposte a 299 euro e 499 euro, con data d'uscita fissata al 10 novembre (i preordini iniziano il 22 settembre).

Le cose, però, non sarebbero dovute andare così. Microsoft si è affrettata a fare tutti questi annunci a causa di una fuga di informazioni avvenuta nella notte dell'8 settembre, con grande disappunto del reparto marketing che lavorava alla presentazione da un bel po' di tempo. Phil Spencer ha affermato che il leak ha stravolto la scaletta, che era strutturata in tutt'altro modo. Lo dimostra il briefing di presentazione preparato da Microsoft e mai andato in onda, che adesso possiamo finalmente vedere nella sua interezza grazie ad un altro leak: l'intero show è infatti stato caricato su Streamable in quattro differenti parti, che potete visionare a partire dai link forniti in calce a questa notizia, oppure comodamente nel player in apertura.

Il briefing vede la partecipazione, oltre che dell'immancabile boss Phil Spencer, anche di Liz Hamren (head of platform engineering and hardware), e Sarah Bond (head of Xbox partnerships and ecosystems), intervistati per l'occasione da Cindy Walker (senior director of Xbox platform marketing). Nel video vengono mostrate le console dal vivo una accanto all'altra, il nuovo controller Xbox One, diverse scene di gameplay di giochi come Outriders e Yakuza Like a Dragon, e viene confermato l'arrivo di EA Play in Xbox Game Pass.

È interessante notare che è denominato Xbox Virtual Press Briefing, quindi è possibile che l'intenzione iniziale fosse quella di mostrarlo solamente ai giornalisti. In ogni caso, non è contenuta nessuna informazione che non è già stata resa nota in questi giorni. Vi lasciamo con un divertente Easter egg, però: lo sapete che Xbox Series S era già stata mostrata a luglio, ma nessuno se n'è accorto?