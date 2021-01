Xbox Series X e S introvabili? Nuove scorte in arrivo per tutto il 2021, promette Spencer

Alla luce dell'elevata domanda di console nextgen che ha reso introvabili Xbox Series X e Series S al lancio, tra i buoni propositi per il 2021 di Phil Spencer c'è l'impegno preso da Microsoft di di rifornire costantemente i negozi di nuove piattaforme Xbox con cui soddisfare la richiesta dei fan.

Dopo aver discusso del futuro di Xbox da qui a 10 anni, il boss della divisione videoludica della casa di Redmond ha spiegato all'amico e collega Larry "Major Nelson" Hryb che "le persone mi chiedono spesso perchè non abbiamo costruito più Xbox Series X/S, perchè non abbiamo iniziato prima la produzione o perchè non ne abbiamo anticipato la spedizione. Il fatto è che tutto dipende dall'ingegneria e dalle dinamiche fisiche della logistica. Non le stiamo nascondendo da qualche parte, stiamo producendo console il più velocemente possibile e le stiamo immettendo tutte sul mercato".

Sempre in merito ai problemi che hanno reso Xbox Series X introvabile, Phil Spencer dichiara che "abbiamo tutte le linee di assemblaggio in funzione. La scora settimana ero al telefono con Lisa Su di AMD, le ho chiesto più volte come possiamo ottenere di più, quindi è un qualcosa a cui stiamo lavorando costantemente, ma non è un problema che riguarda solo noi. Penso che questo dipende anche dal fatto che il gaming è un fenomeno che ha preso enormemente piede nel corso del 2020".