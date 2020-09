Xbox Series X e S, lineup di lancio: Destiny 2 Oltre la Luce domina lo spot Microsoft

Ormai orfana di Halo Infinite dopo il rinvio al 2021 del kolossal sparatutto di 343 Industries, la comunicazione di Microsoft sembra virare su Destiny 2 Oltre la Luce come titolo di punta della lineup di lancio di Xbox Series X e S.

Nel trailer ufficiale di Xbox Series S che ne certifica l'arrivo per il 10 novembre al prezzo di 299 euro, infatti, alla prossima espansione di Destiny 2 sono stati riservati diversi "slot multimediali" tra le scene dei giochi che approderanno sulla prossima famiglia di console Xbox.

Come sottolineato dalla redazione di Forbes.com con l'analisi del video leak di Series S, la strategia comunicativa della casa di Redmond sembra suggerire agli utenti di guardare all'arrivo di Destiny 2 Oltre la Luce gratis su Game Pass come al "sostituto ideale" di Halo Infinite, il cui posticipo ha determinato un problematico vuoto nella lineup di lancio delle piattaforme nextgen di Microsoft.

Basta osservare le scene finali del trailer d'annuncio di Series S, d'altronde, per accorgersi della preponderanza di Destiny 2 Beyond Light tra i titoli mostrati ai fan, come Assassin's Creed Valhalla, Forza Horizon 4 e LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Un simile "passaggio di consegne" tra Halo Infinite e Destiny 2 Oltre la Luce viene definito da Forbes come "ironico", in ragione del legame indissolubile tra Bungie e la saga di Halo da loro ideata. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento. A proposito di nextgen, avete già visto il nostro confronto tra PS5 All Digital e il design di Xbox Series S?