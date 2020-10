Xbox Series X e S: tutta la lineup di lancio in tre collage di Microsoft

Con l'annuncio della lineup di lancio completa di Xbox Series X e S, i curatori dei profili social di Microsoft confezionano tre collage che immortalano tutti i videogiochi (oltre ai titoli retrocompatibili) che accompagneranno l'uscita della nuova famiglia di console verdecrociate.

Le tre composizioni create dalla casa di Redmond riprendono la lista della lineup di lancio di Xbox Series X e S per fotografare l'offerta ludica e contenutistica accessibile dal 10 novembre.

La lista in questione ci viene proposta in ordine rigorosamente alfabetico e si limita a mostrare i personaggi principali delle prime produzioni nextgen e crossgen in arrivo su Xbox Series X|S. In assenza di esclusive first party di peso come il rinviato Halo Infinite, nel triplice collage di Microsoft spiccano i nomi (con il logo ufficiale o i volti dei relativi eroi) di kolossal multipiattaforma come Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Borderlands 3, DmC 5 Special Edition, Fortnite e DiRT 5.

Nella lineup trovano spazio anche diverse produzioni degli Xbox Game Studios che riceveranno degli update gratis tramite il sistema Smart Delivery, come Gears 5, Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps, Grounded e, al suo debutto su console, Gears Tactics. Grazie anche alla retrocompatibilità evoluta e all'arrivo sul mercato di titoli come COD Black Ops Cold War e Cyberpunk 2077, le occasioni per rimpolpare la ludoteca della console nextgen di Microsoft non mancheranno di certo da qui alle prossime festività natalizie.

Eppure, nella lineup si percepisce l'assenza di aggiornamenti grafici come quello di Minecraft in Ray Tracing o di State of Decay 2, per tacere delle speranze disattese degli appassionati per l'arrivo sin dal day one di Xbox Series X|S della già confermata versione Xbox di Microsoft Flight Simulator.